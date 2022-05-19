Польша поможет Швеции и Финляндии в случае нападения

Ранее свои временные гарантии двум странам дали США, Великобритания, Исландия, Норвегия и Дания

Польша готова оказать помощь Швеции и Финляндии, если они станут жертвой военной агрессии до своего вступления в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Reuters.

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Он отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет важным сигналом укрепления безопасности в Европе.

"Я хочу дать понять, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в период их присоединения Польша придет им на помощь", - добавил Моравецкий.

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Следует отметить, что ранее российские власти начали прямо и косвенно угрожать Финляндии и Швеции из-за их планов стать частью Североатлантического альянса. На этом фоне США, Великобритания, Норвегия, Исландия и Дания пообещали защитить эти страны на тот случай, если на них нападут раньше, чем они вступят в НАТО.

Напомним, в Турции назвали условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее Турция заблокировала расширение НАТО и намерена выставить условия для снятия своих возражений.

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