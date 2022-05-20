Дуда оценил возможность нападения России на Польшу

Реакция НАТО на такое решение Кремля будет быстрой и решительной, говорит он.

Президент Польши Анджей Дуда оценил возможность нападения России на его страну. Он указал на наличие самого современного вооружения и американских систем. Слова главы государства передает PAP.

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Так, Дуда говорит, что потенциальная угроза российского вторжения в Польшу все еще существует.

"Но следует заметить, что в Польше – более 10 тыс солдат крупнейшей армии мира – мощнейшей, лучшей и с самым современным вооружением. Эти военные имеют опыт боевых действий", – отмечает он.

Также президент указал на наличие в Польше американской инфраструктуры, тяжелого вооружения и американских системы ПВО Patriot, которые уже защищают часть страны.

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Однако если Россия все же решится на вторжение в Польшу или любого другого члена НАТО, то реакция Альянса будет решительной и очень быстрой.

"Вероятность того, что кто-либо, в том числе Россия, решится нападать на страну НАТО, рискуя вступлением в конфликт со всем Альянсом и встречей с сильнейшей армией мира, а если говорить о нападении на Польшу, то нашей армией, которая готова защищать страну, – этот риск очень незначителен", – резюмировал Дуда.

Напомним, ранее после сравнения "русского мира" с "раковой опухолью", которое сделал польский премьер, в Госдуме РФ пытались угрожать стране, мол Польша следующая "в очереди на денацификацию".

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