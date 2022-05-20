Шольц затягивает поставки Украине тяжелого вооружения, – посол Мельник

Есть впечатление ожидания прекращения огня, мол тогда не будет необходимости в смелых решениях, говорит он.

Хотя правительство Германии и решило поставлять Украине тяжелое вооружение, но сложилось впечатление, что лично канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать. Со стороны это похоже, что он тянет время. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Его слова передает RND.

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Так, дипломат говорит, что во время встречи министров обороны стран НАТО, которая прошла на базе в Рамштайне, было решено вооружить Украину 50 зенитными самоходными установками типа "Гепард". Но этого не произошло, так как мало боеприпасов.

Что касается самоходных гаубиц, то было передано всего семь. Не передала Германия и "Леопардов", и "Гепардов" с "Мардерами". Хотя все это оружие из эксплуатации было выведено, потому немцы могут его поставлять без ущерба для обороноспособности Германии.

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"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать (передавать вооружение, - ред.), – говорит Мельник.

По словам посла, была заблокирована и передача Украине танков Т-72 из Словении, так как Германия не дает последней адекватной замены.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей", – подытожил Мельник.

Как бы то ни было, несмотря на действия Германии, активно вооружает Украину для защиты от рашистов США. Так, вчера Сенат утвердил помощь в $40 млрд, необходимых для поставок оружия по ленд-лизу.

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