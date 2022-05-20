Китай резко нарастил закупку российской нефти

На китайском рынке началась острая конкуренция между иранской и российской нефтью

После полномасштабного российского вторжения в Украину Китай существенно сократил импорт иранской нефти и стал закупать дешевую российскую нефть, от которой массово отказываются другие покупатели. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что санкции США и Европы переориентировали значительную часть российских нефтяных поставок с запада на восток. В особенности в Китай. При этом поставки нефти из Ирана и Венесуэлы в Китай наоборот заметно сократились.

"Россия может перенаправить почти половину своего экспорта в Юго-Восточную Азию, особенно в Китай… и это огромная потенциальная угроза для экспорта иранской нефти", - заявил Хамид Хоссейни, член правления Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

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Сейчас Иран и Россия ведут переговоры о том, как им торговать нефтью в условиях санкций. По данным источников, обе страны, находящиеся под западными ограничительными мерами, делятся опытом, как безопасно транспортировать нефть и проводить банковские операции с нефтью, чтобы не попасть под конфискации.

При этом уровень конкуренции между этими странами за китайский рынок только растет. Российская нефть марки Urals, поставляемая в Китай, продается со скидкой в 9 долларов за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent. В этих условиях иранская нефть, которая еще хуже по качеству, чем российская, предлагается со скидками от 12 до 15 долларов, чтобы конкурировать.

Кроме того, резко нарастили импорт российской нефти Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

Напомним, G7 создаст альянс по продовольственной безопасности. Альянс сконцентрируется на предотвращении глобального голода, который грозит некоторым странам из-за войны в Украине.

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