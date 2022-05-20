Евросоюз перевел Украине транш в €600 млн и предложил еще денег

Кроме помощи ЕС будет работать над платформой реконструкции страны.

В пятницу, 20 мая, Евросоюз перевел Украине новый транш в размере €600 млн. Также Киеву предложили еще денег, а именно сумму в €9 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

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"Сегодня мы выплатили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере €600 млн. Приближается еще больше", – пишет она.

По словам фон дер Ляйен, Украине предложили дополнительный кредит в размере €9 млрд на 2022 год.

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Кроме финансовой помощи ЕС продолжит работать над платформой реконструкции, помогать восстанавливать Украину в качестве свободной и демократической страны, подчеркнула глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что страны G7 решили создать новый альянс по продовольственной безопасности.

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