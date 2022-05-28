Зеленский объяснил, почему не верит в свержение Путина

Украинский президент уверен, что окружение Путина останется с ним до конца

Принудительная отставка Владимира Путина с поста президента РФ едва ли возможна, поскольку его окружение запугано и повязано с ним совершенными преступлениями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию NOS.

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"Я вижу, что эта команда работает вместе уже много лет, и я думаю, что они сильно связаны. На многих уровнях. Из-за их многочисленных действий и преступлений", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что окружение Путина успело запачкаться в том числе и войной в Украине, а потому не станет поднимать бунт.

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"Они переплетены. Я не уверен, что сейчас возможна смена власти. Думаю, они все боятся Путина", - сказал Зеленский.

Напомним, глава СНБО Данилов считает, что после ухода Путина Россию нужно разоружить. Россия склонна к регулярным нападениям на соседей, поэтому должна быть разоружена.

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