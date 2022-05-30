В Лувре вандал с тортом напал на “Мону Лизу”

Чтобы подобраться к знаменитой картине, мужчина притворился старушкой в инвалидном кресле

В Париже один из посетителей Лувра напал на знаменитую картину "Мона Лиза". Как пишет “Breakinglatest”, мужчина вооружился куском торта, чтобы испортить картину.

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Инцидент произошел около полудня в воскресенье, 29 мая. Злоумышленник переоделся в пожилую женщину и отправился в музей в инвалидной коляске. Такая маскировка позволила ему оказаться в первом ряду перед картиной, рядом с которой всегда в большом количестве толпятся посетители.

По словам очевидцев, сначала вандал пытался разбить стекло, которое защищает картину. Когда нему это не удалось, мужчина просто начал возить куском торта по этому стеклу. Прежде, чем его успела скрутить охрана, мужчина рассыпал перед “Моной Лизой” лепестки роз.

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"Есть люди, которые разрушают Землю… Все художники, подумайте о Земле. Вот почему я сделал это!" – кричал он по-французски, когда его уводили.

Напомним, украинцы в Варшаве провели марш благодарности польскому народу. На Замковой площади, где завершился Марш благодарности, в течение дня проходила ярмарка украинских изделий, а вечером состоялся концерт.

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