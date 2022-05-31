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ЕС освободил Венгрию от введения нефтяного эмбарго

Лидерам стран ЕС удалось договориться о принятии запрета на импорт 90% российской нефти.
ЕС освободил Венгрию от введения нефтяного эмбарго
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / EPA

Венгрию не затронет эмбарго на импорт российской нефти. Об этом написал премьер-министр страны Виктор Орбан в своем Facebook.

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Ранее Венгрия на протяжении длительного времени блокировала санкции ЕС в отношении российских энергоресурсов.

"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - написал Орбан.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

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