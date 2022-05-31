Сепаратисты Южной Осетии передумали присоединяться к РФ
Сепаратисты Южной Осетии передумали присоединяться к РФ через "референдум", который они планировали провести 17 июля. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
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Так, новый главарь Южной Осетии Алан Гаглоев решил приостановить указ своего предшественника о проведении незаконного референдума о присоединении Южной Осетии к России. Это решение он принял после того, как провел "консультации" с Кремлем.
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Гаглоев также говорит о том, что правовые последствия выносимого на "референдум" вопроса являются неопределенными. Также он указывает на "недопустимость одностороннего решения по вопросам", которые касаются "законных прав и интересов" РФ.
Напомним, ранее в МВД рассказали, как Кремль может использовать Приднестровье против Украины.
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