Лавров придумал новое условие для поставок зерна из Украины

Он продолжает утверждать, якобы РФ сделала для решения проблемы все, и причем давно.

Министр иностранных дел Сергей Лавров придумал новое условие для беспрепятственного прохода судов с зерном из Украины в Средиземное море. На этот раз он называет им "разминирование". Слова дипломата передают росСМИ.

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Так, для того, чтобы Украина начала решать проблему с продовольствием в мире, которую создала Россия, нужно, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, считает Лавров.

Объясняя, что он имеет в виду, российский министр уточнил, что речь идет о разминировании территориальных вод, территориального моря Украины. Его заминировали украинские защитники, чтобы не дать рашистам высадить свой десант и создать преграду кораблям оккупантов.

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Лавров также считает, якобы РФ для решения созданной ею же продовольственной проблемы "давно сделала все от нее зависящее". Однако объяснить, о чем он говорит, глава МИД, как обычно, не потрудился.

Напомним, ранее сообщалось, что суд приговорил к 11,5 годам тюрьмы двух рашистов, обстрелявших Харьков из "Градов".

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