Балтийские страны полностью отказались от российской электроэнергии
Балтийские страны согласовано полностью отказались от российской электроэнергии. Решение было принято латвийской компанией AST, литовской Litgrid и эстонской Elering. Подробности передает пресс-служба первой.
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Так, в латвийской компании говорят, что с 1 июня рынок электроэнергии стран Балтии соединен лишь с Польшей и Скандинавией. Одной из причин отказа от электроэнергии РФ являются санкции. Несколько банков, через которые совершались платежи, оказались под ограничениями.
Подчеркивается, что вместе с этим государства не хотят платить российским компаниям.
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В свою очередь в Elering говорят, что с начала июня будет снижена зависимость энергосистем балтийских стран от российских резервных мощностей, которые используют во время пиковой загрузки.
С целью обеспечения стабильной работы местные операторы будут использовать лишь резервные мощности, которые находятся в странах Балтии и странах Северной Европы.
Напомним, ранее вице-президент Европарламента выступила за лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе.
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