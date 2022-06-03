Успехи РФ на востоке Украины временные: Западные эксперты назвали причину

Продвижение россиян, и то незначительное, остановится в течение нескольких ближайших недель, говорят они.

Российские войска на протяжении нескольких месяцев несли унизительные поражения. Но сейчас они достигли хоть и незначительных, но успехов, на востоке Украины. Это является максимумом РФ, это временно, воевать более активно оккупанты вряд ли способны. К такому выводу пришли западные военные эксперты, которых опросило издание Business Insider и опубликовало свой прогноз.

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Так, второй этап войны, которую в РФ почему-то решили называть "спецоперацией", начался в середине марта. Тогда Москва твердила о планах полностью захватить Донбасс и украинский юг.

Начиная с середины марта, имея более узкий фронт и лучшие логистические возможности, в сравнении с началом войны, рашисты продвинулись вперед незначительно. При этом они несут постоянные потери.

Основным для российских захватчиков городом, который они пытаются захватить, является Северодонецк. В нем противник имеет лишь локальные успехи. Основная дорога, ведущая в город, продолжает контролироваться ВСУ.

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Согласно прогнозу военных экспертов, попытки РФ продвигаться прекратятся на протяжении нескольких недель. Начнется снова позиционная война, как, например, в Херсонской области. Там россияне заняли оборону, активных действий не ведут, а по ряду направлений отходят.

Большое количество сил хоть и дает РФ некоторое преимущество, но в случае успешного использования ВСУ нового оружия и удачной расстановки своих сил, путей снабжения, все достижения россиян будут нивелированы.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уже учатся использовать американское РСЗО HIMARS.

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