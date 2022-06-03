Решение о введении нового пакета санкций было обусловлено военной агрессией РФ против Украины и поддержкой ее Беларусью.

Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, которые затрагивают экономический сектор, а также ряда физических лиц из России и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Сообщается, что решение о введении нового пакета санкций было обусловлено военной агрессией РФ против Украины и поддержкой ее Беларусью.

"В свете продолжающейся агрессивной войны России против Украины и поддержки ее Беларусью, а также сообщений о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, Совет сегодня принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Беларуси", – говорится в сообщении.

Новые антироссийские санкции предусматривают:

запрет на покупку и импорт некоторых нефтепродуктов из РФ;

отключение от системы SWIFT трех российских банков: Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк;

приостановление деятельности в ЕС российских компаний РТР Планета, РТР Россия, Россия 24, ТВ Центр Международный;

ограничение на экспорт;

запрет предоставлять РФ бухгалтерские и консалтинговые услуги;

индивидуальные санкции против лиц, принимавших участие в зверствах в Буче и Мариуполе, ведущих бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний в сфере обороны.

"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Зверства, совершаемые российскими войсками, и причиняемые ими страдания и разрушения невыразимы", – говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.