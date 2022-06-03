Кремль подтвердил переговоры по зерну в Турции

ООН, Украина, Турция и Россия планируют договориться о выводе судов с зерном из украинских портов.

Вывоз украинского зерна будет одной из основных тем в ходе переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова в Турции на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Песков подтвердил информацию о предстоящих переговорах в Турции.

"На следующей неделе, действительно, будет в Турции наш министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. Конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня будет высоко стоять тема украинского зерна", – сказал Песков.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.