Кремль подтвердил переговоры по зерну в Турции
Вывоз украинского зерна будет одной из основных тем в ходе переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова в Турции на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Песков подтвердил информацию о предстоящих переговорах в Турции.
"На следующей неделе, действительно, будет в Турции наш министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. Конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня будет высоко стоять тема украинского зерна", – сказал Песков.
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