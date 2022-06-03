Кремль сменил командующего войсками в Украине – CIT

Генерал Дворников уже не командует войной в Украине

Кремль отстранил генерала Александра Дворникова от командования российскими войсками, которые воюют в Украине. К такому выводу пришли аналитики группы журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

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Как рассказал представитель группы Руслан Левиев, больше недели назад они начали получать от своих источников в среде российских военных информацию, что Дворников больше не командует российской группировкой в Украине. Вместо него назначен генерал Геннадий Жидко, который в прошлом командовал Восточным военным округом, а сейчас занимает пост заместителя министра обороны России по военно-политической работе.

“По сути, это такой главный политрук всея Руси, главный замполит”, — отметил Левиев.

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Причины увольнения Дворникова пока не ясны, в CIT считают, что это может быть просто “ротационный процесс, который мы видели в Сирии”.

Напомним, в РФ официально не говорят, кто командует войсками в Украине. По мнению экспертов, на первом этапе единого командования не было вообще, что стало одной из причин провала россиян в феврале-марте. В начале апреля росармией в Украине якобы назначили командовать Дворникова, который руководил войсками, захватившими юг Украины.

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