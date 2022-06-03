Эксперт озвучил новые цели Украины на фоне падения боевого потенциала РФ

Основное сейчас – это удержание обороны, особенно на востоке, говорит он.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал новые цели Украины на фоне, когда боевой потенциал РФ продолжает снижаться. Сейчас для страны важно готовиться к получению оружия от стран Запада. Слова Жданова передает "НВ".

Читайте также: Экс-президент Литвы: Звонки Путину – это звонки террористу

"Первые сто дней войны потрясли тем, что Украина оказалось несокрушимой и что мы, украинцы, готовы отстаивать свое существование, как нации и как государства", – пишет он.

В это же время эксперт признает, что страна частично временно потеряла свою территорию и понесла потери среди гражданского населения и военных. Но в это же время она показала всему миру "такую вещь, как украинская нация и украинское государство".

Сейчас основной задачей Украины является удержание обороны, и особенно на востоке государства. Это единственное направление, вызывающее беспокойство.

"…и там РФ сохраняет наступательный потенциал – то есть атакует наши позиции", – отмечает Жданов.

Читайте также: Решили ускорить "спецоперацию": Кадыров встретился с Шойгу

Еще одной задачей является подготовка к поставкам западного вооружения, создание войск, способных решать контрнаступательные задачи и освобождать украинские территории.

Вместе с этим эксперт подчеркивает, что у России снижается боевой потенциал, в первую очередь в качественном аспекте.

"В количественном, к сожалению, они могут выставлять личный состав и технику для ведения боевых действий. Но качество этого личного состава и техники ежедневно становится все хуже и хуже. Поэтому мы говорим о системном снижении боевого потенциала Вооруженных сил РФ", – резюмировал специалист.

Напомним, ранее по случаю 100-го дня войны президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.