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В Германии поезд сошел с рельсов: Много раненых, есть погибшие

В поезде оказалось много студентов из-за начала каникул
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Германии поезд сошел с рельсов: Много раненых, есть погибшие
В аварии пострадали десятки людей / EPA / UPG

В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате аварии погибли люди, есть большое количество раненных. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Авария произошла на открытой местности в одном из альпийских районов. В результате инцидента несколько вагонов опрокинулись, некоторые упали с насыпи. Причины аварии пока неизвестны. 

Как сообщает немецкое издание, в стране как раз начались летние каникулы, поэтому в поезде было много студентов. Сообщается как минимум о четырех погибших. Еще 60 человек получили ранения, в том числе 16 человек – тяжелые.

Напомним, МИД РФ пригрозил Германии повторением истории. Кремль недоволен тем, что в Европе решили вооружаться после нападения РФ на Украину.

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