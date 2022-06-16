В Чехии часть украинских беженцев лишат пособий

Власти намерены бороться с дотационным туризмом

Правительство Чехии решило отменить денежные пособия беженцам из Украины, которые уже получают от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены. Об этом сообщает сайт VisutUkraine.today.

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Отмечается, что власти решили бороться с так называемым "дотационным туризмом". Те, кто и так бесплатно живет на полном пансионе, перестанут получать еще денежные выплаты в размере 500 крон (около 200 евро).

Остальным беженцам, которые не получают бесплатное жилье от государства, выплаты сохранят. Но власти периодически будут проверять, действительно ли беженцы проживают по заявленному адресу.

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В целом же чешское правительство намерено продлить действие программы помощи украинским беженцам. В частности местные органы власти в Чехии обязаны будут предоставлять украинцам временное жилье. Если же украинцы сами арендуют жилье, их арендодателям будут платить за это от 200 до 350 крон.

Напомним, вернуться домой хочет половина украинских беженцев в Польше. Четко о желании вернуться заявила только половина опрошенных.

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