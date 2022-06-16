Twitter заблокировал Рогозина за разжигание ненависти к Украине

Глава Роскосмоса предлагал на своем аккаунте "покончить с Украиной".

Социальная сеть Твиттер, которая заблокирована Роскомнадзором в России, ограничила действия аккаунта главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Российский ненавистник Украины призывал россиян "покончить с Украиной". На Твиттер Рогозин пожаловался в Телеграме.

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Российский чиновник заявил, что Украина является якобы угрозой российского народа, истории и языка. Именно этот твит и был заблокирован Твиттером.

"Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков," - написал угрожающее сообщение Рогозин.

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На что глава Роскосмоса еще более рассердился и заявил, что удалять ничего не будет. Рогозин намекнул на переживания из-за возможной потери аккаунта в 808 тысяч подписчиков. Однако Твиттер, вообще, запрещен Роскомнадзором на территории России. То есть, Рогозин использует для него VPN.

"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду. К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды," - написал в Телеграмме россиянин.

Ранее мы писали, что новое оружие, которое должно прийти в Украину, поможет вернуть Крым. Глава Минобороны подчеркнул, что полуостров является стратегической целью Украины.