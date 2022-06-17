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Китай спустил на воду третий авианосец

Свое название авианосец получил в честь восточной провинции Китая.
Китай спустил на воду третий авианосец
Авианосец Фуцзянь / скриншот

В Китае спущен на воду третий авианосец Фуцзянь. Об этом сообщает Синьхуа.

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Свое название авианосец получил в честь восточной провинции Китая.

Церемония состоялась примерно в 11:00 по пекинскому времени (06:00 по Киев). Спуск на воду осуществлялся под звуки национального гимна с учетом традиций. Авианосец Фуцзянь водоизмещением 80 тысяч тонн построен только на основе китайских технологий. В ближайшее время корабль отправится в свое первое испытательное плавание.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.

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