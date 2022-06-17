Нидерланды потребовали четкие правила вступления Украины в ЕС

Амстердам хочет, чтобы Киев получил точный список того, что ему нужно сделать для обретения членства в ЕС

Еврокомиссия должна четко прописать условия, на которых Украина будет продвигаться к членству в Европейском союзе. Условия должны быть справедливыми и строгими. С таким обращением к руководству ЕС обратились власти Нидерландов, пишет EuObserver.

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"Нидерланды подтверждают свою приверженность процессу расширения ЕС. Мы подтверждаем, что рекомендация Комиссии должна быть качественной", – говорится в письме.

При этом официальный Амстердам настаивает на том, чтобы в заключительном решении о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС были прописаны реформы, необходимые для обретения самого членства.

Напомним, Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают немедленное предоставление кандидатства Украине в ЕС. Лидеры четырех стран накануне посетили Украины и провели встречу с Зеленским.

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