Норвегия ввела эмбарго на нефть из России

Запрет начнет действовать ближайшей зимой

Норвегия решила присоединиться к шестому пакету антироссийских санкций ЕС и тоже ввела эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.

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Отмечается, что Норвегия, которая не входит в ЕС, поддержала общеевропейские санкции против страны-агрессора.

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию", – заявила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

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Впрочем, отказ от российских нефтяных поставок будет поэтапным. Полный отказ от нефти норвежцы планируют только с 5 декабря этого года. От нефтепродуктов из России норвежцы откажутся с 5 февраля уже следующего года.

Подчеркивается, что целью этих санкций является желание ограничить возможности России финансировать вторжение в Украину.

Напомним, сегодня Путин заявил, что Запад мыслит категориями прошлого века и вводит "безумные и бездумные" санкции против России.

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