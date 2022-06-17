После Украины Путин пошел бы дальше в Европу – Байден

Лидер США уверен, что в случае захвата Украины Россия продолжит агрессию против Европы

Президент России Владимир Путин не остановится на захвате одной лишь Украины. Если бы Запад проигнорировал это вторжение, позднее война и хаос угрожали бы уже всей Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью Associated Press.

Читайте также: США объявили себя посланниками Господа на земле – Путин

Байден признал, что противостояние российской агрессии в Украине несет политические риски и экономические потери для самой Америки, но США пришлось пойти на это.

"Вариант “ничего не делать” был еще хуже. Если бы он (Путин – ред.) вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже", – заявил Байден.

Читайте также: Чем миру грозит война в Украине: Лукашенко назвал свою версию

По мнению американского президента, в случае захвата Украины военная агрессия России могла бы угрожать уже и другим странам Европы.

"Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло бы с соседними странами. Посмотрите, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО. Кстати, Путин назвал одной из причин, почему он это начал, то, что не хотел, чтобы они присоединились к НАТО. Он хотел такой финляндизации НАТО. А получил "НАТОизацию" Финляндии", – отметил Байден.

Напомним, Путин назвал причины войны против Украины. Россия решила таким образом “отстаивать свою безопасность”.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.