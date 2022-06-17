Чем миру грозит война в Украине: Лукашенко назвал свою версию

Он считает, что он нее пострадают средние и малые страны: Швейцария, Австрия и Беларусь.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко решил высказать свое мнение о том, чем миру грозит война в Украине, которая была развязана Россией. Он считает, что это стало началом великого передела мира. Слова Лукашенко передает "Белта".

Читайте также: Украина вводит визовый режим с Россией - Зеленский

Так, диктатор утверждает, мол "никто не знает" чем закончится война в Украине и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Однако "все только начинается"

В это же время Лукашенко уверен, что сейчас идет передел мира. Пострадают от этого малые и средние страны.

"Это один из элементов великого передела мира. Будут ломать, крошить. Будут страдать малые и средние государства", – резюмировал он.

Читайте также: Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Примечательно, что в такие страны Лукашенко записал Австрию, Чехию, Швейцарию и почему-то Беларусь.

Напомним, ранее президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Беларуси.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.