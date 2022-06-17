Чем миру грозит война в Украине: Лукашенко назвал свою версию
Белорусский диктатор Александр Лукашенко решил высказать свое мнение о том, чем миру грозит война в Украине, которая была развязана Россией. Он считает, что это стало началом великого передела мира. Слова Лукашенко передает "Белта".
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Так, диктатор утверждает, мол "никто не знает" чем закончится война в Украине и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Однако "все только начинается"
В это же время Лукашенко уверен, что сейчас идет передел мира. Пострадают от этого малые и средние страны.
"Это один из элементов великого передела мира. Будут ломать, крошить. Будут страдать малые и средние государства", – резюмировал он.
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Примечательно, что в такие страны Лукашенко записал Австрию, Чехию, Швейцарию и почему-то Беларусь.
Напомним, ранее президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Беларуси.
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