Не исключается, что ВСУ передадут немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые есть уже на вооружении у нашей армии.

Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам общения с итальянскими представителями на полях саммита НАТО, призвав и другие страны Альянса немедленно помочь нашей стране с обороной, сообщает Politico.

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Так, отвечая на вопросы, Рютте заявил, что больше всего его сейчас беспокоит обстановка на востоке Украины. В последние недели российские оккупанты там хоть и медленно, но продвигаются.

Отметим, что Германия и Нидерланды заявили, что передали ВСУ 12 единиц гаубиц Panzerhaubitze 2000. Берлин обещал еще одну партию этого вооружения.

Как указывает Рютте, очень важно, чтобы Украина получила достаточное количество тяжелых систем. Но так как у Нидерландов такого вооружения "не так много", Италия тоже решила "внести свой вклад".

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Отвечая на уточняющий вопрос, премьер-министр предложил подождать и увидеть, будут ли это Panzerhaubitze 2000. Однако он указал на слова итальянских представителей, что их страна будет поставлять "материалы", которые "аналогичны" тем, которые уже поставляют Нидерланды и Германия.

Напомним, что на саммите НАТО согласовала новый пакет помощи Украине.

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