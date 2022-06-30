Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

С 1 июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи.

Консульство Бельгии в РФ с июля прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе и туристических. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.

Читайте также: Путин о Кременчуге: Нет там никакого теракта

Начиная с 1 июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на следующие виды виз:

студенческие;

рабочие;

визы для воссоединения семьи.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.