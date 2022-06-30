Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз
С 1 июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи.
Консульство Бельгии в РФ с июля прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе и туристических. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.
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Начиная с 1 июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на следующие виды виз:
- студенческие;
- рабочие;
- визы для воссоединения семьи.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.
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