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Компания Honor приостановила поставки устройств в РФ - СМИ

При этом официального заявления о выходе с российского рынка производитель электроники не делал.
Компания Honor приостановила поставки устройств в РФ - СМИ
Компания Honor приостановила поставки устройств в РФ / facebook.com/honorglobal

Китайская компания Honor приостановила поставки устройств в РФ. Об этом сообщают Ведомости.

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Сообщается, что сейчас компания ищет партнеров в других странах для ввоза в РФ.

"В настоящее время китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта", - заявил один из источников.

Он также утверждает, что расширение сети дистрибьюторов в странах СНГ может свидетельствовать о возобновлении поставок в Россию.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.

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