ВСУ могут освободить Украину во обозримом будущем: Трасс ответила скептикам

Именно поэтому сейчас нашей стране и оказывают военную помощь, говорит она.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ответила скептикам, которые считают, что ВСУ не смогут освободить всю территорию Украины в ближайшее время. В действительности это не так. Слова дипломата передает The Guardian.

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Трасс напомнила, что вся территория Украины, которая была захвачена Россией, является незаконно оккупированной.

"И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, верит ли правительство Великобритании, что украинские воины могут вытеснить рашистов из всех своих территорий в обозримом будущем, Трасс ответила утвердительно.

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"Это реально, и именно поэтому мы оказываем дополнительную летальную помощь", – подчеркнула глава МИД.

На фоне слов Трасс стало известно, что ВСУ выбили рашистов из острова Змеиный.

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