Украинские военные в Германии учатся управлять РСЗО Mars

Подготовка личного состава уже началась.

Украинские военные в Германии начали обучаться управлению РСЗО Mars. Об этом сообщает представитель Минобороны ФРГ Арно Колац.

Читайте также: Путин о Кременчуге: Нет там никакого теракта

Он сообщил, что подготовка личного состава уже началась.

"Что касается ракетной артиллерии, установок Mars, которые мы будем поставлять, началась подготовка личного состава", - сказал Колац.

Он также подтвердил планы передать Украине вместе с Нидерландами следующие шесть САУ Panzerhaubitze 2000.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.