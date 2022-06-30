Украинские военные в Германии учатся управлять РСЗО Mars
Подготовка личного состава уже началась.
Украинские военные в Германии начали обучаться управлению РСЗО Mars. Об этом сообщает представитель Минобороны ФРГ Арно Колац.
Читайте также: Путин о Кременчуге: Нет там никакого теракта
Он сообщил, что подготовка личного состава уже началась.
"Что касается ракетной артиллерии, установок Mars, которые мы будем поставлять, началась подготовка личного состава", - сказал Колац.
Он также подтвердил планы передать Украине вместе с Нидерландами следующие шесть САУ Panzerhaubitze 2000.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: