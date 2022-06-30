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Украинские военные в Германии учатся управлять РСЗО Mars

Подготовка личного состава уже началась.
Украинские военные в Германии учатся управлять РСЗО Mars
Иллюстративное фото / EPA

Украинские военные в Германии начали обучаться управлению РСЗО Mars. Об этом сообщает представитель Минобороны ФРГ Арно Колац.

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Он сообщил, что подготовка личного состава уже началась.

"Что касается ракетной артиллерии, установок Mars, которые мы будем поставлять, началась подготовка личного состава", - сказал Колац.

Он также подтвердил планы передать Украине вместе с Нидерландами следующие шесть САУ Panzerhaubitze 2000. 

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.

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