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Польша закончила строить забор на границе с Беларусью

5-метровый забор закрывает около половины границы – там, где она идет не по рекам
 |  Автор: Юрий Кобзар
Польша закончила строить забор на границе с Беларусью
Польша отгородилась от Беларуси забором / twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Польша закончила возводить защитную стену на границе с Беларусью. Общая длина ограждения составляет 186 километров. Об этом сообщил Twitter-аккаунт погранслужбы Польши.

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"5 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", – говорится в сообщении.

Общая длина ограждения составляет 186,25 км, т.е. менее половины общей протяженности границы, которая частично проходит по рекам. Ограждение обустроено на территории Люблинского и Подляского воеводств. Высота забора – 5,5 метра. Сверху стена защищена колючей проволокой.

Напомним, белорусам начали массово приходить повестки в военкомат. Журналисты заметили новую повышенную активность белорусского военного ведомства.

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