Польша закончила строить забор на границе с Беларусью

5-метровый забор закрывает около половины границы – там, где она идет не по рекам

Польша закончила возводить защитную стену на границе с Беларусью. Общая длина ограждения составляет 186 километров. Об этом сообщил Twitter-аккаунт погранслужбы Польши.

Читайте также: В Польше собрали первый миллион на Байрактар для Украины

"5 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", – говорится в сообщении.

Общая длина ограждения составляет 186,25 км, т.е. менее половины общей протяженности границы, которая частично проходит по рекам. Ограждение обустроено на территории Люблинского и Подляского воеводств. Высота забора – 5,5 метра. Сверху стена защищена колючей проволокой.

#bariera🇵🇱🇧🇾

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy🇵🇱🇧🇾

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej 💪 pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

Напомним, белорусам начали массово приходить повестки в военкомат. Журналисты заметили новую повышенную активность белорусского военного ведомства.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.