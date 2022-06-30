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Дуда не видит угрозы со стороны Лукашенко: "Есть опасность со стороны РФ"

Беларусь стала просто "еще одним российским округом", говорит польский лидер.
Дуда не видит угрозы со стороны Лукашенко: "Есть опасность со стороны РФ"
Анджей Дуда / EPA / UPG

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит угрозы со стороны белорусского диктатора Александра Лукашенко. Однако он видит опасность со стороны РФ. Слова Дуды прозвучали в рамках саммита НАТО, который проходит в Мадриде, передает Rzeczpospolita.

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Так, Дуда считает, что Беларусь стала или еще одним военным округом России, или же частью Западного военного округа.

Президент подчеркивает, что опасности со стороны режима Лукашенко не ощущает, говоря, вероятно, о возможном вступлении в войну против Украины белоруской армии.

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"Опасность реальна, и есть опасность со стороны России", – резюмировал польский лидер.

Напомним, что на этом фоне белорусам начали массово приходить повестки в военкомат в рамках "тренировок".

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