Дуда не видит угрозы со стороны Лукашенко: "Есть опасность со стороны РФ"

Беларусь стала просто "еще одним российским округом", говорит польский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит угрозы со стороны белорусского диктатора Александра Лукашенко. Однако он видит опасность со стороны РФ. Слова Дуды прозвучали в рамках саммита НАТО, который проходит в Мадриде, передает Rzeczpospolita.

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Так, Дуда считает, что Беларусь стала или еще одним военным округом России, или же частью Западного военного округа.

Президент подчеркивает, что опасности со стороны режима Лукашенко не ощущает, говоря, вероятно, о возможном вступлении в войну против Украины белоруской армии.

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"Опасность реальна, и есть опасность со стороны России", – резюмировал польский лидер.

Напомним, что на этом фоне белорусам начали массово приходить повестки в военкомат в рамках "тренировок".

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