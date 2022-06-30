Лукашенко намекнул, что РФ должна готовиться нанести ядерный удар

Лукашенко и Лавров обсудили ядерные угрозы и считают, что нужно быть готовыми

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Кремль "быть готовыми" к применению ядерного оружия. Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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"Они же летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят?" – возмутился Лукашенко тем, что в НАТО тренируют пилотов для самолетов, способных нести ядерное оружие.

Он подчеркнул, что Россия и Беларусь якобы не отвечают зеркально на военную активность НАТО. Также Лукашенко заверил, что на территории Беларуси нет складов ядерных боеприпасов, но призвал быть готовыми к любому развитию событий.

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"Мы должны быть готовы. Должны держать порох сухим по всем направлениям. И не надо ерничать, кричать, что Путин захватил Беларусь, что хочет, то и делает. У нас согласованная, разумная политика двух государств", – сказал он.

Напомним, Дуда не видит угрозы со стороны Лукашенко. Беларусь стала просто "еще одним российским округом", говорит польский лидер.

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