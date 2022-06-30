Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Сразу после визита в Киев индонезийский лидер направился в Москву

Президент Индонезии Джоко Видодо после визита в Киев отправился сразу в Москву, где передал Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление Видодо во время брифинга в Кремле.

“Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и я выразил готовность наладить общение между двумя лидерами”, – заявил президент Индонезии собравшимся журналистам.

При этом Видодо не уточнил ни содержание этого послания, ни даже его формат – письмо, видеозапись или устное сообщение.

Напомним, ранее во время визита в Киев президент Индонезии договорился с Зеленским о введении безвизового режима между странами.

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