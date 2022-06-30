Джонсон оптимистично оценивает планы Украины на изменения хода войны

Борис Джонсон согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение и поражен тем, как украинцы эффективно учатся его использовать.

У украинской власти есть реалистичный план, способный изменить ход войны, и она поделилась им с партнерами. Об этом заявил журналистам в Мадриде премьер Британии Борис Джонсон, сообщает Европейская правда.

Сообщается, что Джонсон оптимистично оценивает способности Киева, а также напомнил о своем неожиданном приезде в Киев за неделю до саммитов G7 и НАТО.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась", - сообщил премьер Британии.

Борис Джонсон согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение.

"С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение. И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать. Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на те границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", - добавил Джонсон.

Напомним, Джонсон подчеркнул: бегство России со стратегической черноморской территории острова Змеиный показывает, что Украину покорить невозможно.

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