Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ Гоува

Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, призывавшего его уйти в отставку. об этом в среду, 6 июля, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

По информации издания, политик был уволен на фоне призывов к уходу главы кабмина.

"Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, который ранее сказал премьеру уйти в отставку", - говорится в сообщении телеканала.

Гоув - активный сторонник Brexit и экс-соперник Джонсона в гонке за место главы Консервативной партии. Он присоединился к критике премьера в том числе истории с незаконными вечеринками во время локдауна и требовал его отставки.

За прошедшие сутки свои посты "из-за утраты доверия к премьеру" покинули 38 членов его правительства. Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида. Следом за ними в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.

Сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина. По информации издания, несмотря на призывы коллег, политик "держится твердо и отказывается уйти", ссылаясь на то, что ему нужно сконцентрироваться на "чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной".

Скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двоих мужчин в общественном заведении. После инцидента высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии в Палате был вынужден уйти с занимаемой должности, но журналисты узнали, что Джонсон покрывал Пинчера и продвигал его по службе.