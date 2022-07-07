В РФ биржи труда начали вербовать солдат для войны

Ранее вербовкой занимались только военкоматы и парамилитарные организации

В России государственные биржи труда начали вербовать население для участия в войне против Украины. Об этом пишет издание "Важные истории".

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“По нашим оценкам, в середине июня через госспортал "Работа России" власти искали более 22,2 тыс. военнослужащих. Опрошенные редакцией эксперты считают, что эти цифры косвенно говорят как о потерях российской армии, так и об общей проблеме с набором по контракту", – говорится в материале.

Журналистам также удалось выяснить, куда конкретно хотят завербовать новых солдат. Так, 74-я отдельная мотострелковая бригада из Кемеровской области выставила “вакансии” для 187 человек – преимущественно водителей и стрелков. Известно, что именно эта бригада понесла тяжелые потери при попытке форсировать Северский Донец в мае.

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Также новых солдат ищет 104 гвардейский десантно-штурмовой полк (псковские десантники), им нужно сразу 300 человек. В 64-ю мотострелковую бригаду из Хабаровского края нужны 356 бойцов. Но больше всего людей хотела нанять 37-я мотострелковая бригада из Бурятии. Там нужно сразу 1270 человек.

При этом “работодатели” не скрывают, что рекруты им нужны для отправки на фронт. Контракты заключают именно с таким условием.

Напомним, ракеты РФ падают вскоре после запуска. Из Белгорода и Херсона оккупанты запускали неисправные ракеты.

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