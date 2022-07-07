Министр обороны Британии выступил за отставку Джонсона

Сам он не уходит с должности, чтобы обеспечивать безопасность государства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, оставшийся в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона на фоне ряда отставок, тоже призвал его уйти в отставку. Об этом Уоллес написал на своей странице в Twitter.

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Политик указывает, что министры национальной безопасности и другие профильные члены правительства принимают участие в санкционировании операций по защите Великобритании и людей ежедневно. Это и указы, и оперативные операции, и более масштабные действия. Например, это террористические атаки и кибератаки.

По словам Уоллеса, многие из властей обязаны обеспечивать британскую безопасность независимо от того, кто занимает должность премьер-министра.

"В партии есть механизм смены лидеров, и именно этим механизмом я советую пользоваться коллегам", – подчеркивает он.

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Министр обороны считает, что вакуума власти быть не должно.

Примечательно, что именно Уоллеса, который является другом Украины, считают одним из кандидатов на пост премьера, который сейчас занимает Борис Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным СМИ, Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но при одном условии. Скандал возник после того, как один из соратников Джонсона устроил пьяный дебош в ночном клубе, но премьер все же назначил его на новую должность.

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