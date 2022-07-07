Джонсон официально объявил об отставке, упомянув Украину

Он обещает исполнять свои обязанности столько, сколько потребуется.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о своей отставке. Решение было принято после ряда увольнений в правительстве. Соответствующее выступление политика распространилось по Сети.

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"Очевидно, что сейчас воля парламентской Консервативной партии состоит в том, что должен быть новый лидер этой партии и, соответственно, новый премьер-министр", – сказал Джонсон.

После этого он сказал, что уже сегодня, 7 июля, должны начаться выборы нового лидера партии.

По словам Джонсона, он намерен исполнять свои обязанности премьер-министр до тех пор, пока не будет выбран новый лидер консерваторов.

Не забыл политик и упомянуть об Украине. Он подчеркнул, что парламент Великобритании будет поддерживать нашу страну в борьбе с российскими оккупантами и после его отставки.

"…так долго, как будет нужно", – подчеркнул Джонсон.

Кто может стать новым премьер-министром Великобритании

Согласно опросу, больше всего шансов занять пост Джонсона у министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Также не исключается кандидатура министра иностранных дел Лиз Трасс. Оба политика отличаются сильной проукраинской позицией.

Почему Джонсон ушел в отставку

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Дело в том, на прошлой неделе один из соратников Джонсона, заместитель главного организатора Консервативной партии в Палате Общин Крис Пинчер, устроил пьяный дебош в одном из клубов Лондона. Пинчера также ранее обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам, а в 2019 году в отношении его даже проводили служебное расследование.

Несмотря на пьяный дебош, Джонсон все равно назначил Пинчера на новую должность. Затем последовала волна отставок в парламенте.

Напомним, в это же время Новая Зеландия обвинила ООН в аморальной позиции по войне в Украине.

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