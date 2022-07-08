В РФ депутату дали 7 лет тюрьмы за призыв закончить войну в Украине

Вынесенный приговор оказался неожиданно жестким даже для путинской России

В Москве суд приговорил муниципального депутата к 7 годам тюрьмы за распространение “заведомо ложной информации” о российской армии. Как пишет The Guardian, чиновник не захотел проводить детский праздник на фоне российского военного вторжения в Украину.

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Депутат Красносельского райсовета Москвы Алексей Горинов был арестован в апреле после того, как он вместе с еще одним депутатом (оба от оппозиционных сил) выступили против идеи райсовета устроить конкурс детского рисунка и фестиваль танцев.

Во время рабочего заседания депутатов, которое состоялось 15 марта, Горинов заявил, что сейчас стране не до развлечений, поскольку идет война. Также он сказал, что в Украине гибнут дети, и на этом фоне неуместны детские праздники в России.

“Я считаю, что все усилия [российского] гражданского общества должны быть направлены только на прекращение войны и вывод российских войск с территории Украины”, — сказал тогда Горинов во время рабочей встречи, которая транслировалась на YouTube.

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Эти высказывания Горинова подпадают под ряд новых законов, которые были введены с начала российского вторжения и которые запрещают критиковать действия российской армии и в целом публично не соглашаться с российской военной агрессией, а также с ее официальной трактовкой.

Отмечается, что 7-летний тюремный срок для Горинова является неожиданно суровым даже по нынешним российским меркам. Правозащитники опасаются, что это лишь первое дело из череды многих, где противникам войны будут давать большие тюремные сроки.

Напомним, космонавты РФ отпраздновали на МКС захват Лисичанска. Американцы выступили с заявлением по поводу пропаганды войны на МКС.

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