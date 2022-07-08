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Космонавты РФ отпраздновали на МКС захват Лисичанска: Реакция США

Американцы выступили с заявлением по поводу пропаганды войны на МКС
 |  Автор: Юрий Кобзар
Космонавты РФ отпраздновали на МКС захват Лисичанска: Реакция США
Космонавты РФ довольны военной агрессией / t.me/roscosmos_gk

Национальное космическое агентство США (NASA) осудило своего своего главного партнера на Международной космической станции – Российское космическое агентство – за празднование захвата Луганской области, которое российские космонавті отметили прямо в космосе. Об этом пишет The Washington Post.

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В понедельник Роскосмос опубликовал фотографии своих космонавтов, которые на позируют на МКС с флагами террористов "ЛДНР". При этом россияне заявили, что захват украинской территории “нужно праздновать как на Земле, так и в космосе".

В четверг NASA выступило с официальным заявлением по этому поводу. Так, американцы "решительно осудили” использование Международной космической станции в политических целях, в частности для пропаганды войны против Украины. 

В NASA считают, что поведение российских космонавтов “в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".

Напомним, Российская Федерация использует сотрудничество со странами Запада в сфере исследований космоса в целях обеспечения собственных Вооруженных Сил, в частности ракетных войск, высокотехнологичной продукцией.

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