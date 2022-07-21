Кадыров заявил, что формирует новый спецбатальон

Глава Чечни считает, что Россия уже остановила глобальное зло, которое грозило ей из биолабораторий запада.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории республики будет сформирован новый спецбатальон, готовый выполнить "любые задачи". Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

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По его словам, батальон сформируют из полицейских и росгвардейцев - его количество будет достигать 800 человек.

"Мы перевели 800 человек из полиции, из Росгвардии, которые прошли всю чеченскую кампанию военную, были в Украине, некоторые были и в Сирии. Их мы перевели в полк специального назначения для того, чтобы полк мог в любое время, в любой день выехать и выполнить любую задачу", - заявил он.

Также он заявил, что намерен "защищать родину" от "сатанистских идей гендерного безобразия" даже за пределами территории РФ.

"В Чеченской Республике еще очень много молодых людей, которые хотят служить своему народу, религии, традициям и обычаям", - добавил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.