Кандидат на пост премьер Британии сказала, что думает о войне в Украине
Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра государства Лиз Трасс сказала, что она думает о войне в Украине. Ее слова передает издание Reuters.
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Так, Трасс говорит, что Великобритания является союзником Украины в войне, которую начала Россия на территории нашего государства.
По словам политика, британская сторона делает все возможное для поддержки Украины. В том числе, она вводит санкции и возглавляет международную коалицию по отправке оружия.
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"…но я не поддерживаю прямое участие британских войск", – добавила кандидат на пост премьера.
Примечательно, что слова Трасс прозвучали на фоне заявления главного маршала авиации в Королевских ВВС, начальника штаба ВВС Великобритании Майка Вигстона. Он говорил, что британские летчики готовы вступить в войну против России. Но в случае российской агрессии в отношении стран НАТО.
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