Новые санкции ЕС против РФ вступили в силу

В Еврокомиссии заявили, что это посылает сигнал Москве о том, что ЕС будет поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется.

ЕС усиливает антироссийские санкции. Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", - написала глава Еврокомиссии.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.