В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Тело обнаружили на лестничной клетке дома, возле него нашли самозарядный пистолет Токарева.

В Москве нашли мертвым 76-летнего генерал-майора ФСБ РФ Евгения Лобачева. Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также: Мир обещает помощь в восстановлении Украины

Сообщается, что накануне жена Лобачева заявила в полицию об исчезновении мужа. По ее словам, он ушел на прогулку и пропал без вести. Вечером его обнаружили на лестничной клетке дома на Качалинской улице рядом с самозарядным пистолетом Токарева.

Отмечается, что генерал-майор в отставке испытывал финансовые трудности и имел проблемы со здоровьем.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.