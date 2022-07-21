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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Тело обнаружили на лестничной клетке дома, возле него нашли самозарядный пистолет Токарева.
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Генерал-майора ФСБ нашли мертвым / msk.kp.ru

В Москве нашли мертвым 76-летнего генерал-майора ФСБ РФ Евгения Лобачева. Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что накануне жена Лобачева заявила в полицию об исчезновении мужа. По ее словам, он ушел на прогулку и пропал без вести. Вечером его обнаружили на лестничной клетке дома на Качалинской улице рядом с самозарядным пистолетом Токарева.

Отмечается, что генерал-майор в отставке испытывал финансовые трудности и имел проблемы со здоровьем.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.

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