Британия передаст Украине десятки пушек и сотни БПЛА

Лондон обещает крупную партию оружия для ВСУ

Великобритания передаст Украине новую партию оружия, в которую войдут десятки единиц артиллерии, радиолокационные станции и сотни беспилотников. Поставка состоится в ближайшие недели. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства со ссылкой на заявление министра обороны Бена Уоллеса.

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По его словам, очередной пакет военной помощи будет частью того 1 млрд фунтов стерлингов, которые ранее пообещал Украине уходящий с поста премьер-министра Борис Джонсон.

“Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина”, — заявил Бен Уоллес.

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В частности Британия намерена передать Украине более 20 самоходных гаубиц M109, 36 буксируемых артиллерийских орудий L119, более 50 тысяч боеприпасов для советской артиллерии, неуказанное количество радиолокационных систем, более 1600 переносных противотанковых комплексов (типа NLAW и Javelin), а также беспилотники, включая сотни так называемых барражирующих боеприпасов.

Напомним, США передадут ВСУ еще четыре HIMARS. Американцы обещают новый пакет военной помощи Украине.

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