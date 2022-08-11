Швейцария готова представлять интересы Украины в РФ, Москва против

Россия не считает Швейцарию нейтральным государством и полагает, что это не дает ей права стать посредником

Украина договорилась со Швейцарией, что швейцарское посольство будет представлять украинские интересы в России, пока между Киевом и Москвой нет дипломатических отношений. Однако российская сторона выступила против такого решения. Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также: Сейм Латвии признал РФ страной, поддерживающей терроризм

Так, замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев заявил, что Швейцария не может представлять интересы Украины поскольку, по мнению Москвы, утратила нейтральный статус, присоединившись к общеевропейским санкциям.

Представитель российского МИДа отметил, что Швейцарии уже давно интересовалась позицией России касательно того, чтобы представлять интересы Украины, но получила отказ.

Читайте также: Китай назвал США "зачинщиком" войны в Украине

"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом касаемо взаимного представительства, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", – заявил Нечаев.

Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения российской армии.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.