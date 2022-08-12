Медведев снова отличился: Теперь хочет взорвать европейские АЭС

Таким образом он решил прокомментировать российские обстрелы Запорожской АЭС.

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз отличился. На этот раз он захотел взорвать атомные станции, которые расположены на территории Европы. Об этом Медведев написал в своих соцсетях.

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Угрозами подрыва европейских АЭС политик из РФ решил прокомментировать российские обстрелы Запорожской АЭС, которая находится во временно оккупированном Энергодаре.

"Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", – пытается шантажировать Медведев.

Он также очень недоволен тем, что цивилизованный Запад не верит в российской пропаганде, якобы именно Украина "обстреливает" свою же Запорожскую АЭС.

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Вспомнил Медведев и о некой русофобии, не указав, у кого именно до сих пор есть фобия россиян.

"Говорят, что это Россия. Это очевидная ложь даже для туповатой русофобной публики", – утверждает он.

Напомним, что в последний раз Медведев опозорился, когда объявил о планах РФ оккупировать Грузию и Казахстан, назвав его "искусственным государством". Когда же политик понял, что перегнул, то удалил пост, заявив о якобы "взломе" страницы в соцсети.

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