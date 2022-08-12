В РФ началась “промышленная мобилизация” – ГУР
В России проводится скрытая "промышленная мобилизация", которая затрагивает предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Главное управление разведки украинского Министерства обороны.
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Так, корпорация "Ростех", в которую входит множество высокотехнологичных предприятий, в начале августа запретила руководителям и части обычных рабочих уходить в отпуск. При этом на ряде предприятий отпуска отложили на неопределенный срок.
Также украинская разведка выяснила, что государственный оборонный заказ на 2022 год в России решили пересмотреть. Военные расходы планируют увеличить на 600-700 млрд рублей. Эти изменения планируют утвердить в начале сентября.
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Также персонал оборонных предприятий могут ограничить в передвижении, опасаясь государственной измены со стороны научных специалистов.
Напомним, турки решили выпускать в Украине беспилотные истребители. Вместе с уже знакомыми украинцам Bayraktar TB2 на украинском заводе будут выпускать еще два типа БПЛА.
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