В РФ началась “промышленная мобилизация” – ГУР

Предприятия ВПК тайно переводят на военный режим работы

В России проводится скрытая "промышленная мобилизация", которая затрагивает предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Главное управление разведки украинского Министерства обороны.

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Так, корпорация "Ростех", в которую входит множество высокотехнологичных предприятий, в начале августа запретила руководителям и части обычных рабочих уходить в отпуск. При этом на ряде предприятий отпуска отложили на неопределенный срок.

Также украинская разведка выяснила, что государственный оборонный заказ на 2022 год в России решили пересмотреть. Военные расходы планируют увеличить на 600-700 млрд рублей. Эти изменения планируют утвердить в начале сентября.

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Также персонал оборонных предприятий могут ограничить в передвижении, опасаясь государственной измены со стороны научных специалистов.

Напомним, турки решили выпускать в Украине беспилотные истребители. Вместе с уже знакомыми украинцам Bayraktar TB2 на украинском заводе будут выпускать еще два типа БПЛА.

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