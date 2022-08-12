Экономика РФ откатилась на 4 года назад

Спад в экономике РФ оказался более плавным, чем ожидалось, но он продолжится

В результате западных санкций, введенных за нападение на Украину, экономика России откатилась на четыре года назад. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украину российская экономика набирала обороты, но уже во втором квартале начался быстрый спад. Объемы ВВП сократились на 4,7% в годовом исчислении.

"Экономика сбросит четырехлетний рост, вернувшись к показателям 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале, поскольку более мягкая денежно-кредитная политика поддерживает спрос. Тем не менее экономика потеряет еще 2% в 2023 году, так как европейский запрет на энергоносители будет угнетать экспорт", – заявил экономист Александр Исаков.

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Западные санкции нанесли ущерб многим отраслям, особенно сильно пострадало российское автомобилестроение.

Эксперты отмечают, что пока снижение российской экономике не столь значительное, как предполагалось. Тем не менее, в ближайшие кварталы падение продолжится, и причин для возобновления роста пока нет.

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"Кризис развивается по очень плавной траектории. В лучшем случае экономика достигнет своего минимума к середине 2023 года", - заявил ведущий экономист по России банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Напомним, ежедневные потери российской армии в Украине составляют около 500 человек убитыми и ранеными. Из-за этого российское наступление критически замедлилось.

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