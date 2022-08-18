Словакия продолжит помогать Украине вопреки России

О планах передачи вооружения осенью рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Вопреки попыткам России сорвать поставки истребителей, Словакия будет продолжать оказывать вооруженную помощь Украине. Об этом Ярослав Надь заявил в комментарии EuroNews.

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"Российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения, чтобы остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине, но это правительство, безусловно, решило продолжать в том же духе, потому что нам нужно помогать украинцам — они этого заслуживают — и мы очень хорошо понимаем, что такое оккупация", – отметил министр.

Ярослав Надь рассказал, что осенью этого года правительство хочет передать Украине парк самолетов МиГ-29 за 300 миллионов евро.

Как отмечает издание со ссылкой на исследовательский центр GLOBSEC из Братиславы, недавно проведенный опрос свидетельствует о том, что только половина населения Словакии поддерживают планы правительства продать свой парк истребителям Украины.

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Другой опрос центра показал, что хотя 62% респондентов воспринимают Россию как угрозу, 37% по-прежнему считают Москву одним из важнейших стратегических партнеров Словакии.

Напомним, США передали Украине ракеты AGM-88 HARM. Украина начала применять против России противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые ей предоставили США.